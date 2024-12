Calcio: Italiano ritrova Orsolini, Ndoye a rischio forfait

agenzia

In vista della partita con il Torino ritorna anche Miranda

BOLOGNA, 19 DIC – Italiano riabbraccia Miranda e Riccardo Orsolini. L’esterno d’attacco, capocannoniere del Bologna con 6 reti, è tornato in gruppo questa mattina, bruciando le tappe del recupero dopo l’infortunio muscolare patito in Coppa Italia con il Monza e Miranda ha smaltito l’affaticamento al polpaccio accusato a Torino con la Juventus. Sabato, a Torino, contro i granata, Italiano potrà tornare a contare su un terzino sinistro di ruolo e su Orsolini, che potrebbe partire dalla panchina. In dubbio Ndoye, alle prese con la distorsione alla caviglia sinistra rimediata con la Fiorentina: probabile il forfait, qualche minima speranza che possa essere convocato e partire in panchina. Out Aebischer, El Azzouzi e Cambiaghi, Italiano medita di ripartire da Dominguez, Ferguson e Odgaard alle spalle di Castro, ma solo la rifinitura di domani chiarirà se Orsolini possa essere pronto anche al rientro dal primo minuto.

