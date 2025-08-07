Calcio: Jashari, darò tutto per riportare in alto il Milan

agenzia

'Ho dato subito la mia parola, è un sogno diventato realtà'

MILANO, 07 AGO – “È una sensazione fantastica, è incredibile che io possa far parte di questo club. Cosa posso dire? Che voglio fare la mia parte per riportare il Club dove dovrebbe essere: darò tutto per questi colori per riportarlo in alto”: sono le prime parole da giocatore del Milan di Ardon Jashari pubblicate sui canali social del club rossonero. “Quando ho visto che il Milan era interessato mi sono sentito orgoglioso, ma è stato il progetto che hanno prospettato a me e alla mia famiglia. Quindi quando ho deciso che sarei voluto venire al Milan – assicura – ho dato la mia parola: è sempre stato un sogno fin da bambino. Nella mia famiglia e nella cerchia dei miei amici si è sempre parlato di Milan… Il sogno è diventato realtà”.

