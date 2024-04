Calcio: ‘jeux sont faits’, titolo all’Inter dato per certo

agenzia

Sisal paga già chi ci ha creduto, anche in caso di sorprese

ROMA, 28 MAR – A nove giornate dalla fine della serie A l’Inter ha 14 punti di vantaggio sul Milan, secondo, e 17 sulla Juventus, terza, e può così già festeggiare, anche se virtualmente, la seconda stella: più concreto risulta tale traguardo per chi ha creduto sullo scudetto nerazzurro attraverso Sisal, che rende noto di aver deciso di pagare oggi tali puntate. Inoltre, la stessa Sisal conferma che in caso di vittoria del titolo da parte di Juventus o Milan, le giocate saranno pagate ugualmente. Nelle quote prima dell’inizio della Serie A i nerazzurri sono sempre stati in testa: ad agosto la vittoria dell’Inter era offerta a 2,75 con il Napoli, a 3,50, come primo rivale mentre la Juventus, a 5,00, completava il podio delle favorite allo scudetto. Il Milan, invece, era offerto a 7,50.

