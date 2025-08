Calcio: Joao Mario, ‘alla Juve mi integro facilmente’

agenzia

Nuovo bianconero si presenta, 'Sono un terzino offensivo'

TORINO, 05 AGO – “Mi sto integrando facilmente, i miei connazionali Conceicao e Djalò mi stanno dando una mano: interagisco con loro e con gli altri compagni per capire al meglio le dinamiche del club”: così il nuovo calciatore della Juventus, Joao Mario, sulle prime settimane vissute in bianconero. “Fin da piccolo mi sono ispirato a Cristiano Ronaldo per la sua ambizione a voler sempre migliorare – ha dichiarato il portoghese ai microfoni di Sky dal ritiro di Herzogenaurach, in Germania – mentre nel mio ruolo ho come punto di riferimento Joao Cancelo: è un giocatore offensivo pur essendo un terzino, anche io ho caratteristiche simili”.

