Calcio: Jorge Jesus lascia l’Al Hilal, in lista per ct Brasile

agenzia

Il tecnico portoghese indicato come l'alternativa ad Ancelotti

ROMA, 03 MAG – Jorge Jesus ha lasciato la panchina dell’Al Hilal ed è nella lista dei candidati per quella del Brasile. Secondo la stampa internazionale, il tecnico portoghese dopo l’addio ai sauditi che guidava dal 2023 (fatale anche il ko in semifinale della Champions asiatica contro l’Al Ahli) viene indicato come l’alternativa a Carlo Ancelotti per guidare la nazionale verdeoro. Jesus sarebbe infatti la prima opzione presa in considerazione dalla federcalcio brasiliana per la Selecao se non si raggiunge un accordo con l’allenatore italiano del Real Madrid.

