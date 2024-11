Calcio: Juric ‘non faccio passi indietro, magari gli altri…’

agenzia

Tecnico Roma: non ho trovato soluzioni ma nulla da rimproverarmi

ROMA, 09 NOV – “Non è severo dire che non ho trovato la soluzione a questa Roma, ma non credo di dovermi rimproverare nulla. Abbiamo provato a fare tutto. Io passi indietro non ne faccio, magari possono farli gli altri. Io ho la coscienza pulita”. Lo ha detto il tecnico della Roma, Ivan Juric, alla vigilia della sfida con il Bologna a chi gli chiede se abbia mai pensato a fare passi indietro vista la situazione. “Questa mancanza di continuità mentale mi dà molto fastidio – ha aggiunto -. Ci sono momenti dove sento la mia squadra anche nella sconfitta. Dopo Verona non ho finto quando ho detto che ho visto cose buone, poi ci sono anche cose negative come il passaggio di Zalewski o la prestazione in Belgio”. E poi ancora: “Contro l’Union non ho visto concentrazione, non siamo stati sul pezzo. Faccio fatica ad accettare questo e non me la spiego”.

