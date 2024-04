Calcio: Juric, ‘Non ho mai vinto un derby, è un neo’

agenzia

Il tecnico granata, 'ora voglio battere la Juve'

TORINO, 12 APR – “In questo triennio si è fatto un lavoro straordinario, ma c’è il neo dei derby: non sono mai riuscito a vincerlo, ora voglio battere la Juve”. Così il tecnico del Torino, Ivan Juric, sul tabù Juventus, con i granata che hanno vinto solo una volta negli ultimi 29 anni. “Su nove gol che abbiamo preso, sette sono arrivati sui calci piazzati – ricorda il tecnico sulle sue cinque stracittadine, con quattro sconfitte e un pari – e ora dovremo metterci più attenzione e più voglia di non subire: loro hanno una fisicità impressionante, ma noi siamo in un buon momento”. Sulle scelte di formazione: “Ilic torna a disposizione, ma parte dalla panchina perché non ha i 90 minuti – conclude Juric – mentre in attacco devo scegliere tra Sanabria e Okereke: entrambi sono soluzioni valide”.

