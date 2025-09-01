Calcio: Juve abbraccia Openda, l’attaccante è al J Medical

agenzia

Belga si sottopone alle visite prima delle firme sul contratto

TORINO, 01 SET – Dopo Edon Zhegrova, la Juventus accoglie anche Lois Openda. L’attaccante belga è atterrato all’aeroporto di Milano Linate e, successivamente, si è trasferito al J Medical per sottoporsi alle visite mediche di rito. Nella struttura all’interno dell’Allianz Stadium, il classe 2000 ha trovato diversi tifosi ad accoglierlo sotto la pioggia e si è concesso per fotografie e autografi.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA