Calcio: Juve-Adidas ancora insieme, rinnovo fino al 2037

Nuovo accordo tra club bianconero e lo sponsor

TORINO, 19 GIU – Juventus e Adidas proseguiranno insieme. E’ ufficiale il prolungamento della partnership fino al 2037: lo comunica il club bianconero attraverso una nota. “Insieme, non solo abbiamo calcato i campi di calcio di tutto il mondo, ma abbiamo anche intrapreso collaborazioni innovative che hanno esteso i nostri confini al mondo della moda, della musica e del design – le parole dell’amministratore delegato della Juventus, Maurizio Scanavino – e insieme continueremo a sviluppare prodotti, costruire esperienze uniche, progetti ambiziosi e contaminazioni che parlano il linguaggio delle nuove generazioni, con l’obiettivo di avvicinare ancora di più i tifosi al Club, rendendolo parte integrante della loro quotidianità, delle loro passioni, della loro identità”. “Da quando Juventus si è unita ad Adidas nel 2015, abbiamo vissuto insieme momenti incredibili, che hanno visto la Società dominare sul campo e collezionare, grazie alle prime squadre femminile e maschile, ben 28 trofei – ha commentato Sam Handy, General Manager di Adidas Football – non vediamo l’ora di continuare a fornire alle giocatrici e ai giocatori tecnologie all’avanguardia per l’abbigliamento sportivo e ai tifosi maglie iconiche e abbigliamento lifestyle fino al 2037”.

