Calcio: Juve; Bremer, ‘fatto primo passo, grazie per l’affetto’

Messaggio social del bianconero dopo l'intervento al ginocchio

TORINO, 08 OTT – “Questo è il primissimo passo verso il rientro! Grazie a tutti per i messaggi che mi avete mandato, l’affetto che ho ricevuto in questi giorni è stato qualcosa di fantastico”: così il difensore della Juventus, Gleison Bremer, ha ringraziato tifosi e addetti ai lavori per l’abbraccio che ha ricevuto in questi giorni complicati per il grave infortunio subito. Il difensore brasiliano ha anche aggiunto una foto in cui appare sorridente nel letto della clinica Jean Mermoz di Lione, dove si è sottoposto ad intervento chirurgico di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro.

