Calcio: Juve; Cabal operato al ginocchio a Lione

agenzia

Per difensore bianconero la stagione è finita in anticipo

TORINO, 26 NOV – Il difensore della Juventus Juan Cabal, è stato operato al ginocchio dopo il grave infortunio subito in nazionale. “E’ stato sottoposto alla ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro – si legge nella nota diramata dal club bianconero – l’intervento chirurgico, eseguito presso l’Hôpital Privé Jean Mermoz di Lione dal dottor Sonnery-Cottet alla presenza del dottor Stefanini, responsabile sanitario della Juventus, è perfettamente riuscito”. Ora per il colombiano comincerà il lungo iter riabilitativo, la sua stagione però è da ritenersi conclusa in anticipo.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA