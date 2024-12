Calcio: Juve, Cambiaso in gruppo nell’allenamento pre-City

agenzia

Il laterale tenta il recupero. Ci sono anche McKennie e Douglas

TORINO, 10 DIC – Alla vigilia della sfida contro il Manchester City, la Juventus prova a recuperare Andrea Cambiaso. Il laterale ha cominciato insieme al resto dei compagni l’allenamento di rifinitura alla Continassa, sarà un test decisivo per capire se potrà essere almeno convocato in vista della gara di Champions League in programma domani alle 21 allo Stadium. Intanto, McKennie e Douglas Luiz lavorano regolarmente in gruppo e sono da considerarsi recuperati.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA