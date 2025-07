Calcio: Juve; Comolli, possiamo tornare a vincere

agenzia

Dg, 'Vlahovic via con offerta giusta, Kolo Muani vuole tornare'

TORINO, 31 LUG – “Siamo una squadra che può tornare a vincere, abbiamo grande potenziale: ci impegneremo al massimo”: così il direttore generale della Juventus, Damien Comolli, in vista della prossima stagione. Il dirigente bianconero ha affrontato anche temi di mercato: “Kolo Muani vuole tornare da noi ma bisogna trovare l’accordo, Vlahovic può andare via solo con un’offerta giusta, la proposta del Marsiglia per Weah non è adeguata” i giocatori citati da Comolli davanti ai microfoni. E sul caso Douglas Luiz, il quale non si è presentato nel giorno del raduno senza dare spiegazioni, “Ha mancato di rispetto a tutti, poi si è scusato e si è assunto le proprie responsabilità” ha concluso il dg.

