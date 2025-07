Calcio: Juve; Conceicao è atterrato all’aeroporto di Torino

agenzia

L'attaccante è stato acquistato a titolo definitivo dal Porto

TORINO, 22 LUG – Francisco Conceicao è atterrato all’aeroporto di Torino Caselle e si appresta a ricominciare la sua avventura alla Juventus. L’attaccante, infatti, è stato acquistato a titolo definitivo dal club bianconero: per il classe 2002, che già aveva disputato la scorsa stagione in prestito dal Porto, si tratta di un ritorno alla Continassa. Questa volta, però, il cartellino di Conceicao non sarà più del club lusitano, ma interamente della Juve, che ha investito una cifra intorno ai 30 milioni di euro. L’attaccante potrà così ripartire dalle 40 presenze con sette gol e sei assist totalizzati durante il primo anno in bianconero.

