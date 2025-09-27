Calcio: Juve; Conceicao non ce la fa, out per l’Atalanta

agenzia

Il portoghese fuori dall'elenco dei convocati di Tudor

TORINO, 27 SET – Ci ha provato fino all’ultimo, ma alla fine è stato costretto ad alzare bandiera bianca: l’attaccante della Juventus, Francisco Conceicao, non riesce a recuperare ed è rimasto fuori dall’elenco dei convocati per la sfida di oggi pomeriggio alle 18 contro l’Atalanta. Il tecnico Igor Tudor, dunque, non potrà contare sul classe 2002, mentre gli altri assenti sono i due lungodegenti Miretti e Milik.

