Calcio: Juve; Danilo non recupera, salta la trasferta a Monza

agenzia

Il brasiliano dà forfait per problemi alla caviglia sinistra

TORINO, 22 DIC – La lista degli indisponibili della Juventus si allunga ancora, anche Danilo non parteciperà alla trasferta a Monza in programma questa sera. Il provino del brasiliano, infatti, non è andato bene: il difensore aveva riportato una lieve distorsione alla caviglia sinistra, nell’ultimo test avvenuto in mattinata ha accusato ancora dolore e di conseguenza è stato costretto ad alzare bandiera bianca. Il tecnico Thiago Motta è riuscito a recuperare Cambiaso, ma oltre a Danilo mancheranno anche Bremer, Cabal, Milik, Rouhi, Weah e Douglas Luiz.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA