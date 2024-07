Calcio: Juve, Di Gregorio è arrivato al J Medical

agenzia

Il nuovo portiere arriva dal Monza e si sottopone ai test medici

TORINO, 05 LUG – La Juventus accoglie Michele Di Gregorio. Il portiere, prelevato dal Monza, è sbarcato al J Medical, nella pancia dell’Allianz Stadium: l’estremo difensore si prepara così a sottoporsi ai test medici, ultimo passo prima di aggregarsi definitivamente alla sua nuova squadra. Il classe 1997 si è fermato per qualche minuto per firmare autografi e scattare selfie, poi è entrato al J Medical per cominciare le visite.

