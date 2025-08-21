Calcio, Juve e Giorgio Armani annunciano una nuova partnership: firmerà il guardaroba del club bianconero

l'annuncio

Rispolverata la maglia del 1975, celebrando così la prima collezione dello stilista

E’ stata annunciata una nuova partnership tra la Juventus e Giorgio Armani. «Prevede la realizzazione di una selezione di abiti firmati Giorgio Armani – si legge nella nota ufficiale diramata dal club – pensati per accompagnare i giocatori della prima squadra maschile in tutte le occasioni ufficiali fuori dal campo, durante le stagioni sportive 2025/2026 e 2026/2027». Per l’annuncio, la Juve ha rispolverato la maglia del 1975, celebrando così la prima collezione di Giorgio Armani.

