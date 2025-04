Calcio: Juve; esami per Vlahovic dopo l’infortunio a Parma

agenzia

Serbo si sottopone a controlli per valutare problema muscolare

TORINO, 24 APR – Dusan Vlahovic è al J Medical di Torino. L’attaccante della Juventus si sottopone ai controlli medici per valutare il problema muscolare accusato durante la partita di ieri sera contro il Parma che lo ha costretto alla sostituzione durante l’intervallo. Vlahovic si è fermato per un fastidio alla coscia destra, la speranza del tecnico Igor Tudor è che il calciatore non abbia lesioni importanti. L’esito degli esami è atteso nelle prossime ore.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA