Calcio: Juve, Fagioli sogna una maglia da titolare

agenzia

Il centrocampista insidia McKennie. Squalificato Cambiaso

TORINO, 23 MAG – Dopo lo spezzone a Bologna, ora Fagioli sogna una maglia da titolare della Juve: il centrocampista è tornato a disposizione dalla lunga squalifica per il caso scommesse e sabato contro il Monza potrebbe partire dall’inizio. Alla Continassa, il tecnico Montero fa anche prove di tridente, ma per ora Yildiz sembra destinato alla panchina con la solita coppia Chiesa-Vlahovic davanti. Senza lo squalificato Cambiaso, scalpita Weah per giocare a destra con Iling-Junior favorito su Kostic per l’out opposto. In difesa, invece, non dovrebbero esserci rotazioni, con Bremer al centro e Gatti-Danilo come braccetti davanti a Szczesny.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA