Calcio: Juve; frattura per Gatti, starà fermo un mese

Il difensore si è rotto il perone della gamba sinistra

TORINO, 31 MAR – La Juventus perde Federico Gatti. Il difensore si era fermato durante la sfida contro il Genoa per un duro colpo ricevuto alla gamba sinistra in un contrasto con Pinamonti e in mattinata si è sottoposto a controlli al J Medical. “Gli esami radiologici eseguiti hanno evidenziato la presenza di una frattura composta della diafisi del perone” si legge in una nota diramata dal club bianconero. Per il difensore si parla di uno stop di circa un mese, il nuovo tecnico Tudor perde un pezzo portante della sua difesa.

