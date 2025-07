Calcio: Juve; Joao Mario al J Medical per le visite

agenzia

Il neo bianconero si sottopone ai test prima delle firme

TORINO, 24 LUG – Il nuovo acquisto della Juventus, Joao Mario, è al J Medical per sottoporsi alle visite mediche. Il portoghese, classe 2000, è sbarcato sotto la Mole e ha iniziato i test fisici prima delle firme sul contratto. L’ex Porto è stato prelevato per una cifra intorno ai 12 milioni nell’operazione che ha portato Alberto Costa a compiere il percorso inverso per circa 16 milioni.

