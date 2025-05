Calcio: Juve; Koopmeiners tenta il recupero ma c’è pessimismo

agenzia

Olandese verso il forfait, personalizzato anche Gatti e McKennie

TORINO, 22 MAG – La Juventus è chiamata all’ultimo sforzo, al “Penzo” di Venezia basterà battere i lagunari per assicurarsi il quarto posto che vale la Champions League. Per la missione di domenica, però, Teun Koopmeiners rimane sempre a forte rischio: l’olandese continua a lavorare a parte e alla Continassa sono pessimisti circa un suo recupero per gli ultimi 90 minuti di campionato. Anche Gatti e McKennie hanno svolto una tabella personalizzato, ma per loro c’è qualche speranza in più. Chi sarà certamente assente è Kalulu, il quale sconterà la seconda giornata di squalifica dopo l’espulsione di Roma contro la Lazio, ma il tecnico Tudor ritroverà Savona, Cambiaso e Thuram, così la coperta tra difesa e centrocampo torna ad essere piuttosto lunga.

