Calcio: Juve, la dirigenza al gran completo incontra la squadra

Ferrero, Scanavino e Giuntoli hanno parlato al gruppo

TORINO, 18 MAG – Il ritorno alla Continassa della Juventus, dopo le novità decise ieri per la panchina dal club con l’esonero di Massimiliano Allegri, vedono la società compattarsi e mostrare vicinanza alla squadra, mettendosi materialmente in campo. Prima della seduta mattutina infatti la dirigenza al gran completo ha voluto parlare a Danilo e compagni. Il presidente Gianluca Ferrero, l’amministratore delegato Maurizio Scanavino e il ds Cristiano Giuntoli hanno tenuto un discorso ai bianconeri nel quartier generale, poi la squadra ha effettuato la seduta agli ordini dei collaboratori tecnici Padoin e Magnanelli. Nel frattempo si resta in attesa dell’annuncio ufficiale di Paolo Montero alla guida della prima squadra per le gare contro Bologna e Monza.

