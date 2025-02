Calcio: Juve; lesione al tendine, Veiga fermo due settimane

agenzia

Altra tegola in difesa per Thiago Motta

TORINO, 20 FEB – La Juventus è rientrata dall’Olanda e ha ricevuto un’altra brutta notizia: Renato Veiga, infatti, sarà costretto allo stop. “Gli esami hanno evidenziato la lesione del tendine del plantare gracile della gamba destra” fa sapere il club bianconero in una nota diramata dopo gli esami svolti al J Medical. Il difensore si era fermato nei primi minuti della sfida contro il Psv Eindhoven e ora dovrà restare ai box per almeno un paio di settimane. Un’altra tegola per il tecnico Thiago Motta, il quale nel reparto arretrato ha già le indisponibilità di Kalulu e dei lungodegenti Bremer e Cabal.

