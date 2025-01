Calcio: Juve; Motta, ‘Kolo Muani ha le qualità per aiutarci’

agenzia

Il tecnico: "Lui e Costa si stanno inserimento molto bene"

TORINO, 24 GEN – “Kolo Muani è a disposizione e vedremo se inizierà dall’inizio o no: abbiamo preso un giocatore del suo livello, perché pensiamo che possa aiutare la squadra e rispecchia le esigenze”. Così il tecnico della Juventus, Thiago Motta, presenta l’attaccante francese in prestito dal Paris Saint Germain. “Lui e Alberto Costa si stanno inserendo molto bene, gli assenti per Napoli saranno sempre Milik, Bremer e Cabal” spiega l’allenatore alla vigilia della trasferta contro i partenopei.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA