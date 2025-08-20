Calcio: Juve piazza Douglas Luiz, andrà al Nottingham Forest

agenzia

Brasiliano ai saluti dopo un anno, operazione da 30 milioni

TORINO, 20 AGO – La Juventus è riuscita a piazzare Douglas Luiz, mancano soltanto gli ultimi dettagli e poi il brasiliano si trasferirà al Nottingham Forest. Il dg Comolli, dunque, ha centrato la missione di vendere il brasiliano, ormai ai margini del progetto Tudor. Dopo appena un anno, si chiude l’avventura del classe 1998 in bianconero e in Italia: era stato prelevato per circa 50 milioni di euro dall’Aston Villa, ora tornerà in Inghilterra in un’operazione intorno ai 30 con la formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto per il Nottingham Forest.

