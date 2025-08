Calcio: Juve ritrova Bremer, titolare contro la Reggiana

agenzia

Il brasiliano partirà dal 1' nel test alla Continassa

TORINO, 02 AGO – La Juventus ritrova Gleison Bremer, il brasiliano torna finalmente in campo. Il centrale, infatti, sarà titolare nel test contro la Reggiana in programma alle 11 alla Continassa. Il club ha annunciato la formazione ufficiale e al centro della difesa ci sarà proprio Bremer, al rientro dopo l’infortunio al ginocchio patito lo scorso 2 ottobre. Nella prima Juve di Tudor nel 2025/2026 ci sarà anche il debutto di David, scelto come riferimento del 3-4-2-1 con Koopmeiners e Conceicao a supporto. Vlahovic parte dalla panchina, mentre non figurano in distinta Weah e Douglas Luiz, entrambi alla ricerca di una nuova sistemazione.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA