Calcio: Juve, sorprese Thiago: fuori Danilo, c’è Mbangula

Lancia il 20/enne belga Next Gen. In panchina anche Douglas Luiz

TORINO, 19 AGO – All’Allianz Stadium ci si avvicina all’esordio in campionato della Juventus, con la sfida delle 20.45 contro il Como di Cesc Fabregas, e il tecnico Thiago Motta ha subito sorpreso tutti. Nell’undici titolare schierato dall’allenatore, infatti, non ci sono capitan Danilo e Douglas Luiz, che partono in panchina per scelta tecnica. L’allenatore consegna la fascia da capitano a Gatti (con Locatelli vice) e, sulla linea di trequarti insieme a Weah e Yildiz, lancia il 20enne belga Mbangula, promosso dalla Next Gen.

