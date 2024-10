Calcio: Juve; stop Koopmeiners, c’è frattura alla seconda costa

agenzia

Olandese sarà sottoposto a terapie, out sicuramente per la Lazio

TORINO, 10 OTT – Teun Koopmeiners è costretto allo stop: lo fa sapere la Juventus attraverso una nota ufficiale. Gli esami, effettuati questa mattina al JMedical, “hanno evidenziato la presenza di una frattura lievemente scomposta della seconda costa anteriore destra”. Il centrocampista olandese “sarà sottoposto alle terapie del caso e la ripresa sarà valutata in base alla sintomatologia” precisa il club bianconero. Il tecnico Thiago Motta non lo avrà certamente a disposizione per la sfida contro la Lazio alla ripresa dopo la pausa, poi verranno effettuati nuovi controlli per capire se Koopmeiners potrà recuperare per le ultime partite di ottobre tra lo Stoccarda in Champions League (martedì 22), il derby d’Italia contro l’Inter (domenica 27) e il turno infrasettimanale contro il Parma (mercoledì 30).

