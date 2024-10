Calcio: Juve; Thiago, ‘Bremer out? Tutti daremo di più’

agenzia

Tecnico bianconero:'Dispiace tanto, ma l'ho visto già meglio'

TORINO, 05 OTT – “Bremer è importante, mi dispiace tantissimo per il ragazzo anche a livello umano: sappiamo il suo valore, ma adesso dovremo dare tutti qualcosa in più”: così il tecnico della Juventus, Thiago Motta, commenta il terribile infortunio al ginocchio di cui è stato vittima il difensore costretto allo stop di fatto fino al termine della stagione. “Fosse stato un altro compagno a fermarsi, Gleison avrebbe preso la responsabilità di dare di più – aggiunge l’allenatore sul brasiliano – e lo faremo per lui: deve stare calmo, accettare la difficoltà e già l’ho visto meglio, ora deve pensare già all’operazione e alla riabilitazione”.

