Calcio: Juve; Thiago, ‘Buona gara, pari non lascia contenti’

agenzia

Conte,'Temevo nuova difesa. Nessuno toglie ciò che ho fatto qui'

TORINO, 21 SET – “Abbiamo fatto meglio rispetto alla sfida contro la Roma, ma non è stato sufficiente per vincere: il pareggio non ci lascia contenti, la prestazione però è stata buona”: il tecnico della Juventus, Thiago Motta, commenta così lo 0-0 maturato allo Stadium nel big-match contro il Napoli. E’ la terza gara di fila dei bianconeri che si chiude con lo stesso risultato: “Non era facile con i partenopei che si chiudevano dietro e che hanno ottimi difensori – l’analisi dell’italo-brasiliano – e noi non abbiamo sfruttato abbastanza i tiri da fuori: in partite del genere, dovevamo scegliere di più e meglio questa soluzione”. Vlahovic è rimasto negli spogliatoi dopo 45 minuti senza squilli e con tre palle perse su sei toccate: “Ho scelto Weah per dare più profondità, Dusan ha fatto una buona partita e non l’ho assolutamente rimproverato, è anche compito dei compagni alimentarlo con più palloni” riflette Thiago sul bomber nuovamente a secco. Ha fatto discutere il possibile retropassaggio di Olivera preso con le mani da Caprile, con il bianconero che è stato ammonito per proteste: “Per me era chiaramente una giocata, era ovvio per tutti, ma rispetto la sua decisione” il punto di vista dell’italo-brasiliano. Anche Antonio Conte è soddisfatto soltanto a metà: “Il nostro portiere non si è sporcato le mani mentre Di Gregorio ha fatto due grandi parate – dice in conferenza stampa – e avevo un po’ di timore per il nostro cambio di assetto in difesa, invece siamo stati bravi come compattezza e come movimenti”. Come la Juve, anche il Napoli è stato un po’ spento in fase offensiva: “In alcune situazioni non abbiamo visto alcune linee di passaggio, ma siamo più ricchi perché possiamo lavorare su più sistemi di gioco – osserva Conte – e anche perché usciamo da qui con un risultato che deve darci una spinta: abbiamo affrontato un top team in uno stadio che porta tanti punti, io lo so bene”. Al triplice fischio ha salutato lo Stadium con mezzo giro di campo: “Era il minimo che potessi fare, nessuno mi toglierà mai ciò che ho fatto qui in 16 anni ma adesso sono davvero felice di allenare il Napoli” conclude il tecnico azzurro. Caprile ha vissuto l’esordio in serie A: “E’ frutto del lavoro, è stata un’emozione enorme ma mi spiace per l’infortunio di Meret” dice il portiere. Sull’episodio che ha scatenato le polemiche della Juve: “A parti invertite avremmo protestato anche noi, ma per me non era volontario” risponde il classe 2001. Il migliore in campo è stato Bremer: “Un peccato non aver vinto questa partita, l’importante è fare gol e senza segnare è difficile: siamo sulla strada giusta e dobbiamo continuare così” dice il brasiliano, capitano della Juve per una notte.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA