Calcio: Juve; Thiago, ‘emozione e orgoglio per Champions’

agenzia

Tecnico all'esordio: "Serve grande prestazione per risultato"

TORINO, 16 SET – “È un orgoglio iniziare questa competizione, in più giochiamo in casa contro una buona squadra: non vedo l’ora di vivere queste emozioni”: così il tecnico della Juventus, Thiago Motta, alla vigilia del suo esordio da allenatore in Champions League. “È da tempo che lavoriamo per vivere queste emozioni, è una felicità e un orgoglio essere arrivati qui a cominciare questa competizione” dice sul suo staff. E sugli avversari: “Sono due squadre che vogliono giocare a calcio, vogliamo fare una grande prestazione per conquistare il risultato” dice sul Psv Eindhoven il tecnico dei bianconeri.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA