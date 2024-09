Calcio: Juve; Thiago, Marassi a porte chiuse? Sarebbe un peccato

agenzia

Tecnico su sfida a Genova, 'E' lo sport più bello del mondo'

TORINO, 27 SET – C’è attesa per la decisione definitiva sulla possibilità di disputare la sfida tra Genoa e Juventus in un Marassi deserto a causa degli scontri tra tifoserie prima del derby della Lanterna di Coppa Italia. “E’ un peccato per tutti, in un momento così – dice il tecnico bianconero, Thiago Motta – anche perché stiamo parlando dello sport più bello del mondo: le persone devono andare allo stadio per approfittare di un bel momento e vedere lo spettacolo”.

