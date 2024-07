Calcio: Juve, Thiago Motta e Giuntoli salutano i tifosi

agenzia

Piccolo fuori programma alla Continassa con gruppi ultras

TORINO, 11 LUG – Il nuovo tecnico della Juventus, Thiago Motta, ha ricevuto il primo vero abbraccio da parte dei tifosi bianconeri. All’esterno della Continassa, quartier generale della squadra, si sono radunati alcuni gruppi ultras per dare sostegno a Locatelli e compagni nel secondo giorno di lavori. Così, dopo gli inviti dei tifosi ad uscire per un saluto, l’allenatore Thiago Motta e il direttore sportivo Cristiano Giuntoli si sono affacciati dai cancelli del centro sportivo per ricevere l’abbraccio e il calore della tifoseria bianconera.

