Calcio: Juve; Tudor, ‘Bremer gioca, è nostro vice-capitano’

Tecnico, 'Conosciamo i suoi valori dentro e fuori dal campo'

TORINO, 23 AGO – “Conosciamo i suoi valori dentro e fuori dal campo, domani Bremer giocherà: serviranno un paio di partite a tutti per essere al massimo”: il tecnico della Juventus, Igor Tudor, annuncia la titolarità del difensore brasiliano nella prima giornata di campionato contro il Parma. E sulle gerarchie “Locatelli è il nostro capitano, il vice sarà Bremer – spiega in conferenza stampa – e poi ci sono Thuram, Yildiz e Gatti: queste sono le gerarchie”.

