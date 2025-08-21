Calcio: Juve; Tudor, ‘Mercato aperto e campionato, è pazzia’

agenzia

Tecnico bianconero, 'Bisogna chiudere prima, ma accettiamo'

TORINO, 21 AGO – “Guardo poco le informazioni che circolano, altrimenti si diventa matti: si inizia a giocare con il mercato aperto, è una pazzia ma va accettata”: così il tecnico della Juventus, Igor Tudor, sull’inizio della Serie A con la finestra estiva di trattative ancora aperta. “Gli allenatori impazziscono per questa cosa perché ti dà insicurezza e ti toglie certezze, però è così – ha aggiunto ai microfoni di Sky – e speriamo che si cambi: una cosa normale sarebbe che almeno la settimana prima di iniziare il campionato si chiuda al mercato”.

