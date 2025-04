Calcio: Juve; Veiga e Perin in gruppo, terapie per Yildiz

agenzia

Tudor prosegue marcia verso Parma con fantasista turco in dubbio

TORINO, 17 APR – La pioggia non ha fermato la Juventus, che anche questa mattina è tornata al lavoro alla Continassa. Il tecnico Igor Tudor ha potuto sorridere per il rientro in gruppo di Perin e Veiga, mentre è preoccupato dalle condizioni di Kenan Yildiz: il turco, fermato da una botta durante l’allenamento di ieri, ha svolto soltanto una seduta di terapie e andrà valutato dallo staff medico. Anche McKennie, Koopmeiners e Mbangula rimangono sotto la lente d’ingrandimento in vista della sfida al Tardini fissata a Pasquetta: tutti e tre infatti hanno proseguito con una tabella personalizzata.

