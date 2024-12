Calcio: Juve; Vlahovic è pronto, ballottaggio con Weah

agenzia

Il serbo contro il Bologna da titolare o a gara in corso

TORINO, 05 DIC – Alla Continassa Vlahovic prosegue a lavorare in gruppo, il serbo si è allenato insieme al resto dei compagni anche all’antivigilia della sfida contro il Bologna. Così l’attaccante si candida per un posto da titolare, anche se il tecnico Thiago Motta tiene aperto il ballottaggio tra l’ex viola e Weah. L’americano potrebbe giocare ancora da riferimento offensivo, oppure spostarsi sulla corsia di destra se il “sacrificato” dovesse essere Conceicao. Koopmeiners e Yildiz completeranno la trequarti, in mediana si va verso la conferma della coppia Locatelli-Thuram così come in difesa Danilo può essere riproposto da terzino destro con Gatti e Kalulu in mezzo. In porta, infine, è previsto il ritorno di Di Gregorio dopo il turno di riposo goduto a Lecce.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA