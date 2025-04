Calcio: Juve; Vlahovic sovraccarico muscolare, salta il Monza

agenzia

Stop di 7-10 giorni per il serbo, che verrà valutato per Bologna

TORINO, 24 APR – L’attaccante della Juventus Dusan Vlahovic, ha riportato un sovraccarico muscolare al retto femorale della coscia destra: lo comunica il club bianconero in una nota ufficiale dopo gli esami svolti in mattinata al J Medical per l’infortunio accusato a Parma. I tempi di recupero sono stimabili tra i sette e i dieci giorni, di conseguenza il serbo sarà costretto a saltare la sfida casalinga di domenica contro il Monza. Lo staff medico, dunque, proverà a recuperare Vlahovic in vista dello ‘spareggio Champions’ domenica 4 maggio al Dall’Ara di Bologna contro i rossoblu.

