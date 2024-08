Calcio: Juve; Vlahovic ‘sto bene, non poniamoci obiettivi’

agenzia

L'attaccante bianconero, 'Campionato difficile ed equilibrato'

TORINO, 16 AGO – “Arrivo carico e motivato a questo inizio di stagione, sto bene: ho fatto tutta la preparazione ed è stata tosta, vogliamo essere al massimo per l’esordio in campionato”: l’attaccante della Juventus, Dusan Vlahovic, si proietta verso la prima giornata contro il Como in programma nel posticipo di lunedì allo Stadium. “Sarà un campionato difficile ed equilibrato, ma non dobbiamo porci obiettivi – aggiunge il serbo ai microfoni di Sky – perché vorrebbe dire porsi limiti: procediamo di partita in partita, certamente ci faremo trovare pronti e daremo tutti quanti il massimo”.

