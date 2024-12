Calcio: Juve; Yildiz, ‘per me bel 2024 ma pensiamo al Cagliari’

agenzia

Bianconero alla serata del premio Golden Boy

TORINO, 16 DIC – “Per me è stato un 2024 molto bello, è la dimostrazione che se lavoro bene do la versione migliore di me stesso: sono contento del premio, ringrazio tutti i tifosi”: così l’attaccante della Juventus, Kenan Yildiz, dal Museo dell’Automobile di Torino, dove ritirerà il premio Golden Boy Web come giocatore più votato online. “Dobbiamo stare sempre concentrati, purtroppo il calcio è anche questo – il commento del bianconero sul momento altalenante della squadra – e adesso stiamo pensando già al Cagliari (avversario domani sera negli ottavi di Coppa Italia, ndr)”. Per l’anno prossimo. “il mio obiettivo è stare bene, poi tutto il resto verrà da sé” conclude Yildiz.

