Calcio: Juve; Yldiz si scusa con tutti, ‘molto dispiaciuto’

agenzia

Messaggio social, 'Non era intenzione colpire l'avversario'

TORINO, 28 APR – “Sono profondamente dispiaciuto per quanto accaduto ieri sera in campo, non era mia intenzione colpire il mio avversario e mi scuso con lui”: comincia così il messaggio social di Kenan Yildiz, l’attaccante della Juventus espulso durante la sfida contro il Monza per una gomitata ad Alessandro Bianco. “Mi preme chiarire che si tratta di un gesto oltre le mie reali intenzioni e che non riflette la mia natura e il mio modo di vivere il calcio – ha aggiunto il turco in una storia su Instagram – e vorrei ribadire le mie scuse per quanto accaduto anche ai miei compagni, al mio allenatore e allo staff, al club e ai tifosi e ringraziarli per il loro supporto che anche in questa situazione non è mancato”. Ora c’è attesa per le decisioni del giudice sportivo: Yildiz rischia due giornate di squalifica, all’orizzonte per la Juve ci sono le trasferte contro Bologna e Lazio, due sfide chiave nella corsa per un posto in Champions League.

