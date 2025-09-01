Calcio: Juve, Zhegrova è al J Medical per le visite

agenzia

Nuovo acquisto si sottopone ai test prima di firmare contratto

TORINO, 01 SET – Edon Zhegrova ha iniziato ufficialmente la sua avventura alla Juventus. Dopo lo sbarco all’aeroporto di Torino Caselle, il kosovaro con cittadinanza albanese si è subito diretto al J Medical, nella pancia dell’Allianz Stadium, per sottoporsi ai test fisici prima di firmare il suo contratto con il club bianconero. L’ex Lille, classe 1999, è stato accolto da alcuni tifosi e si è reso disponibile per scattare i primi selfie e firmare autografi.

