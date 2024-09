Calcio: Juventus; Thiago Motta, ‘Roma forte e determinata’

agenzia

Il tecnico, 'De Rossi? Lo ringrazio per quando mi difese...'

TORINO, 31 AGO – “Troviamo una squadra forte e determinata, lo Stadium sarà pieno e ci sarà un bell’ambiente: ci siamo preparati con entusiasmo, spirito positivo e responsabilità”: il tecnico della Juventus, Thiago Motta, presenta così la sfida contro la Roma. Ritroverà da avversario l’ex compagno di Nazionale Daniele De Rossi: “Lo conosco bene – spiega l’allenatore – Affronta le situazioni come ritiene giusto andando anche contro opinioni diverse e fu il caso di quando mi venne consegnata la 10 in Nazionale: gli sono riconoscente e grato, in un momento di difficoltà ha cercato di difendere il suo compagno”. L’episodio cui si riferisce Thiago Motta risale al 2016, quando scoppiarono le polemiche per l’assegnazione della maglia numero 10 azzurra all’attuale tecnico della Juve: “Chi critica Thiago Motta si pulisca la bocca e venga a palleggiare con lui, capirà che pur avendo caratteristiche diverse tecnicamente lui è un maestro, affatto inferiore a fenomeni come Baggio, Totti, Del Piero” disse De Rossi.

