Calcio: Kean, Firenze e la Fiorentina ambiziose come me

agenzia

Al via raduno dei viola, Palladino accoglie il primo acquisto

FIRENZE, 08 LUG – ”Non vedo l’ora di cominciare, ho scelto Firenze e la Fiorentina perché hanno tante ambizioni come me”. Queste le prime parole di Moise Kean, il nuovo attaccante viola che oggi, in concomitanza con il raduno della squadra al Viola Park, si è sottoposto alle visite mediche in attesa di iniziare da allenarsi da domani agli ordini di Raffaele Palladino. ”Credo che proprio per le ambizioni che io sto ricercando essere qui è la cosa perfetta per me – ha continuato Kean attraverso i canali del club – Ho visitato il Viola Park ed è un centro sportivo meraviglioso, che ti stimola ad andare in campo e dare il cento per cento”. L’attaccante classe 2000 arriva dalla Juventus per 13 milioni più 5 di bonus mentre lui si legherà alla Fiorentina fino al 2029 a 2,2 milioni a stagione. L’arrivo di Kean però non impedirà al club di cercare eventuali altri innesti per il reparto offensivo anche se ora la priorità è il centrocampo rimasto sguarnito dopo le partenze di Arthur e Maxime Lopez per fine prestito e di Bonaventura, Castrovilli e Duncan per il contratto in scadenza e non rinnovato. Fra gli obiettivi si conferma Colpani che Palladino ha già allenato a Monza: la formula potrebbe essere quella del prestito oneroso con diritto di riscatto. Seguito da tempo anche il belga Vranckx del Wolfsburg. Da domani la squadra viola si allenerà due volte al giorno nel proprio centro sportivo, la prima partitella sarà il 15 con la Primavera. A disposizione di Palladino alcuni veterani e molti giovani, mancano invece i nazionali.

