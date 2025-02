Calcio: Kean “voglio ripagare la fiducia della Fiorentina”

agenzia

Il presidente Commisso si complimenta con Palladino e la squadra

FIRENZE, 06 FEB – Una doppietta (14/o e 15/o gol in Serie A e eguagliato il suo record di reti stagionali) e Moise Kean è sempre più anima e condottiero di una Fiorentina che sta facendo sognare il popolo viola: “Abbiamo preparato bene la partita, le reti sono merito dei compagni che mi danno sempre una grande mano – ha detto il centravanti della Fiorentina e della Nazionale italiana -. A Firenze è più che una famiglia, avevo bisogno di questo. Il mio obiettivo è quello di portare la Fiorentina dove merita: mi ha dato una gran chance e io ora voglio ricambiare”. I suoi gol hanno spianato la strada alla vittoria della Fiorentina sull’Inter: “È stata una serata incedibile. Abbiamo fatto una partita perfetta e nonostante l’emergenza siamo riusciti a vincere. Questa è una serata da ricordare – ha detto capitan Ranieri -. A Firenze si sogna la Champions? Sognare non costa nulla. Se continuano a fare queste grandi partite ci toglieremo sicuramente tante soddisfazioni. Kean? Può arrivare a trenta gol. È un super professionista e noi siamo fieri di averlo come compagno di squadra”. Tra i più felici della vittoria della Fiorentina il presidente Rocco Commisso che dagli Stati Uniti ha fatto i complimenti a Palladino e alla squadra: “Vittoria incredibile malgrado le assenze. Abbiamo dominato contro una grande squadra come l’Inter. Complimenti a mister Palladino e a Luca Ranieri come capitano che ha guidato un gruppo unito e determinato. Un grazie ai nostri tifosi che hanno spinto la squadra dall’inizio alla fine”.

