Calcio: Kepa in prestito dal Chelsea a Bournemouth

agenzia

Il portiere spagnolo è stato pagato 80 milioni nel 2018

ROMA, 29 AGO – Il club inglese del Bournemouth ha ottenuto il prestito dal portiere spagnolo Kepa Arrizabalaga per la stagione 2024-2025, proveniente dal Chelsea, che lo aveva già inviato al Real Madrid l’anno scorso. Lo hanno annunciato giovedì le “Cherries”. Il 29enne era diventato il portiere più costoso della storia quando il Chelsea ha pagato la sua clausola liberatoria di 80 milioni di euro all’Athletic Bilbao, il suo club formativo, nel 2018. Con i “Blues”, ha iniziato come titolare e poi è stato relegato in panchina dal senegalese Edouard Mendy, prima di ritrovare il suo posto da titolare. Il basco ha giocato più di un centinaio di partite di Premier League con il club di Londra. Tra i loro successi comuni figurano una Champions League, una Coppa del mondo per club, una Supercoppa europea e una Europa League. Kepa è stato preso in prestito dalla Real Madrid per tutta la stagione scorsa, al posto del belga Thibaut Courtois, infortunato da diversi mesi. Ma l’allenatore Carlo Ancelotti gli ha preferito l’ucraino Andriy Lunin. Il Chelsea sta riducendo la sua squadra alla vigilia della chiusura del mercato estivo in Inghilterra, una necessità vista la quantità di giocatori sotto contratto. Solo tra i portieri, i “Blues” hanno Robert Sanchez, Djordje Petrovic e Filip Jorgensen, reclutato durante l’interstagione. Bournemouth, dodicesimo dell’anno scorso, ha iniziato il campionato con il portiere brasiliano Neto, 35 anni e capitano nell’ultima partita conclusasi 1-1 contro il Newcastle.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA