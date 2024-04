Calcio: Klose ‘ai giovani oggi manca voglia e sacrificio’

agenzia

Il campione tedesco: 'Ma hanno anche troppo poco tempo libero'

ROMA, 10 APR – “La generazione ‘zeta’ è molto difficile. Non vogliono lavorare e vogliono guadagnare subito. Il calcio è cambiato, è cambiata la fisicità dei giocatori ma manca la voglia e il sacrificio dei giocatori giovani. Per me era sempre una festa giocare a calcio. Nel settore giovanile oggi non festeggiano più nemmeno i gol, appena segnano tornano subito a centrocampo”. Così Miroslav Klose, campione del mondo, nel corso della conferenza stampa di presentazione degli europei di calcio del 2024, a Villa Almone a Roma. “I miei genitori mi hanno sempre detto che prima dovevo finire la scuola. Poi fino a 20 anni ho fatto il carpentiere. La mia è stata una strada lunga – ha aggiunto – Noi andavamo a scuola fino all’una, ora invece i miei figli restano a scuola fino alle 17 e poi vanno ad allenarsi. Non hanno tempo per fare altro. Al Bayern Monaco quando ero allenatore U17, i giocatori avevano solo un giorno libero. Ecco perché dopo tre anni non hanno più voglia di giocare, non hanno più tempo libero”. Parlando della Lazio, invece, ha detto che “un giorno la allenerò”, mentre sulla crisi di Immobile ha concluso: “Non so se ha te ne ho avute io da calciatore, lui ha qualità e può giocare ancora a lungo. Farà tanti gol”.

