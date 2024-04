Calcio: Koopmeiners, a fine stagione lascio l’Atalanta

agenzia

"In Premier? Per alcuni club sopporterò anche la pioggia"

ROMA, 21 MAR – Il centrocampista olandese Teun Koopmeiners al De Telegraaf ha parlato del suo futuro che si annuncia sempre più lontano dall’Atalanta. “Ho detto alla società che la prossima estate voglio trasferirmi. Ma deve presentarsi qualcosa di veramente interessante per lasciare Bergamo – dice l’olandese – Già l’anno scorso c’era un concreto interesse da parte del Napoli. Leggo anche io dell’interesse della Juventus e di qualche squadra della Premier League. Per alcuni club in Inghilterra sopporterò anche la pioggia. A Bergamo abbiamo passato un periodo meraviglioso, mi auguro che l’Atalanta incassi una bella cifra da me”.

